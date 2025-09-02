Праздник живота: где искать самую дешёвую лососевую икру

Лососевая икра — продукт, к которому в России приковано особое внимание.
Лососевая икра вызывает постоянный интерес и вопросы о том, "хватит ли икры" и "сколько она будет стоить". Новости об икре быстро расходятся, поскольку она продолжает оставаться атрибутом праздничного стола для многих. Популярность темы объясняется желанием людей побаловать себя деликатесом, пишет Fishnews.
Цены в специализированных розничных сетях — очень интересная информация. Поэтому создание ресурса с мониторингом для потребителей, чтобы знать, где купить икру по более низкой цене, оправдано, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.
Уточнения
Деликате́с (от фр. délicatesse) — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.
