Праздник живота: где искать самую дешёвую лососевую икру

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лососевая икра — продукт, к которому в России приковано особое внимание.

Фото: flickr.com by Глен Макларти, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бутерброды на завтрак

Лососевая икра вызывает постоянный интерес и вопросы о том, "хватит ли икры" и "сколько она будет стоить". Новости об икре быстро расходятся, поскольку она продолжает оставаться атрибутом праздничного стола для многих. Популярность темы объясняется желанием людей побаловать себя деликатесом, пишет Fishnews.

Цены в специализированных розничных сетях — очень интересная информация. Поэтому создание ресурса с мониторингом для потребителей, чтобы знать, где купить икру по более низкой цене, оправдано, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

Уточнения

Деликате́с (от фр. délicatesse) — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.

