Зависимость от США не приговор: Индия нашла выход для фармацевтики

Индия, стремясь снизить свою зависимость от США из-за высоких торговых пошлин, планирует увеличить поставки фармацевтической продукции в Россию, Бразилию и Нидерланды.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

Об этом сообщает РГ со ссылкой на Reuters. В настоящее время индийская фармацевтическая промышленность освобождена от пошлин в 50%, введенных Дональдом Трампом, но ситуация создаёт напряжённость и неопределённость.

Источники утверждают, что индийские фармацевтические компании могут увеличить объём поставок на новых рынках на 20%, однако полностью заменить экспортные поставки в США не удастся.

Уточнения

