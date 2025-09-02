Зависимость от США не приговор: Индия нашла выход для фармацевтики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Индия, стремясь снизить свою зависимость от США из-за высоких торговых пошлин, планирует увеличить поставки фармацевтической продукции в Россию, Бразилию и Нидерланды.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Об этом сообщает РГ со ссылкой на Reuters. В настоящее время индийская фармацевтическая промышленность освобождена от пошлин в 50%, введенных Дональдом Трампом, но ситуация создаёт напряжённость и неопределённость. 

Источники утверждают, что индийские фармацевтические компании могут увеличить объём поставок на новых рынках на 20%, однако полностью заменить экспортные поставки в США не удастся.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
