Зависимость от США не приговор: Индия нашла выход для фармацевтики

Индия, стремясь снизить свою зависимость от США из-за высоких торговых пошлин, планирует увеличить поставки фармацевтической продукции в Россию, Бразилию и Нидерланды.
Об этом сообщает РГ со ссылкой на Reuters. В настоящее время индийская фармацевтическая промышленность освобождена от пошлин в 50%, введенных Дональдом Трампом, но ситуация создаёт напряжённость и неопределённость.
Источники утверждают, что индийские фармацевтические компании могут увеличить объём поставок на новых рынках на 20%, однако полностью заменить экспортные поставки в США не удастся.
Уточнения
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
