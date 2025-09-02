Углеродная пошлина ЕС: последняя капля для российских производителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Россия оспаривает Механизм пограничной корректировки выбросов углерода Европейского союза во Всемирной торговой организации (ВТО), пишет EADaily.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Рассмотрение апелляции

Несмотря на санкции от Брюсселя, торговля некоторыми товарами, например, сталью, между Россией и ЕС продолжается. Некоторые эксперты считают, что Россия пытается ослабить международные климатические амбиции ЕС.

Как сообщает французское издание Contexte, ВТО сейчас рассматривает апелляцию России против европейской углеродной пошлины, которая вступит в силу с 2026 года. Минэкономразвития России подтвердило подачу запроса в мае.

Министр Максим Решетников подчеркнул, что механизм углеродных пошлин затрагивает интересы российских производителей не только в Европе, но и на рынках третьих стран, так как распространяется на всю цепочку производства этих товаров. Россия утверждают, что ЕС пытается переложить свои экономические проблемы на другие государства, используя этот механизм. 

 Министр также отметил, что борьба с изменениями климата является предлогом для введения ПКУМ, который ухудшает ситуацию для развивающихся стран, отнимая у них ресурсы, которые могли бы быть использованы для эффективного снижения выбросов.

Реакция других государств

Со следующего года будут действовать углеродные пошлины на импорт цемента, железа и стали, алюминия, удобрений, электроэнергии и водорода в ЕС. В будущем тарифы могут распространиться и на газ. Учитывая это, Катар уже заявил, что может остановить поставки сжиженного природного газа, если он попадет под ограничения ЕС. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
