Инфляция под контролем? Эксперт раскрывает планы по рублю и ключевой ставке

2:00
Экономика

В последние месяцы 2025 года в России ожидается снижение как ключевой ставки, так и курса рубля.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Развитие событий

Подобное развитие событий станет результатом действий правительства: сбалансированный бюджет позволит смягчить монетарную политику, а новые экономические инициативы в совокупности с увеличением импортных операций окажут давление на национальную валюту, сообщила главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец в беседе с URA. RU. Инфляционные процессы находятся под контролем, однако рост ипотечного кредитования и потребительского кредитования следует ожидать не ранее следующего года, как и значительного снижения ключевой ставки, считает аналитик.

Рубль укрепился

Укрепление рубля, наблюдаемое ранее, следует рассматривать как преходящий фактор, и первые признаки изменения ситуации проявились еще летом. Несмотря на то что август не ознаменовался резким падением, он стал самым неблагоприятным месяцем для российской валюты с начала текущего года. Завышенный курс рубля оказывает негативное влияние на внешнеторговый баланс страны.

Импорт товаров

В обозримом будущем ожидается определенный рост объемов импорта, обусловленный не внезапным увеличением потребительского спроса, а необходимостью восполнения запасов после периода перенасыщения складов. Реализация излишков продукции потребует восстановления складских запасов, это приведёт к увеличению спроса на импортные товары.

Ослабление рубля возможно

Ввиду отсутствия дальнейшего роста валютных поступлений, сохранения санкционного давления и неблагоприятной конъюнктуры мировых цен на сырье, существует больше факторов, указывающих на ослабление рубля. Вероятно, к концу текущего года курс доллара превысит отметку в 90 рублей, считает Донец.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
