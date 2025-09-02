Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туалетная бумага уходит в прошлое: новое японское решение заменяет десятки рулонов
Когда секатор становится предателем: растения, к которым нельзя прикасаться осенью
Кресло — по стандарту, не по вдохновению: ПДД ужесточают перевозку детей
Переброска войск и наемников под Харьков: отвлекающий маневр или отчаянный ход
Тайные схемы: как деньги поклонников Меладзе могут попадать на нужды ВСУ
В России ответили на заявление Финляндии о победе страны в войне с СССР
Страх никуда не делся, стратегия изменилась: как крысы учатся жить рядом с котами
Мелодичность языка: Лолита сравнила украинский с итальянским, раскрыв тайну одной песни
Тысяча калорий за одно занятие: активность, которая меняет тело и укрепляет здоровье

Невероятный взлёт: Южная Корея демонстрирует феноменальный рост экспорта

1:43
Экономика

По данным министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, объём экспортных поставок составил 58,4 миллиарда долларов — рост уже третий месяц подряд.

Южная Корея
Фото: commons.wikimedia.org by José Carioca, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Южная Корея

Экспорт взлетел

Импорт же сократился на 4% и составил 51,89 миллиарда долларов, что привело к положительному сальдо торгового баланса в 6,51 миллиарда долларов.

Полупроводники

Экспорт полупроводников взлетел на 27,1% и достиг рекордных 15,1 миллиарда долларов.

Автомобили

Экспорт автомобилей вырос на 8,6% до 5,5 миллиарда долларов, что тоже является лучшим результатом за август.

Суда

Кроме того, экспорт судов увеличился на 11,8% и составил 3,14 миллиарда долларов, продолжая расти уже шесть месяцев подряд.

Продукция агропромышленного комплекса и рыболовства

Также отгрузки продукции агропромышленного комплекса и рыболовства выросли на 3,2% и достигли 960 миллионов долларов, что тоже является наивысшим показателем за август.

Косметика и электроника

Поставки косметики поднялись на 5,1% до 870 миллионов долларов, а экспорт электронных устройств вырос на 5,6% и составил 1,29 миллиарда долларов. Эти два последнего достижения также установили исторические рекорды для августа, передаёт Korea Herald.

Уточнения

Экспорт (уст. вывоз, отпускная торговля) — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Наука и техника
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен Аудио 
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Невидимая краска на вашей куртке — и вы уже под колпаком: законна ли новая технология слежки
Подкормка в сентябре превращает обычный участок в ягодную плантацию
Аромат, который выдаёт возраст: семь запахов превращают образ в ретро за секунды
Масло против масла: странный способ, который возвращает полотенцам белизну
Всего 20 минут — и на столе десерт, который пахнет детством и яблоками
Удаление когтей — прошлый век: современные способы защитить мебель и кошку
Бен Стиллер раскрыл, какой фильм считает любимым, несмотря на провал
Подул в трубочку — лишился прав: какие формальные ошибки помогут обжаловать результат
В Киеве озадачены: саммит ШОС обошёл Украину стороной
Целлюлозно-бумажные гиганты в кризисе: что происходит с лидерами отрасли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.