Невероятный взлёт: Южная Корея демонстрирует феноменальный рост экспорта

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, объём экспортных поставок составил 58,4 миллиарда долларов — рост уже третий месяц подряд.

Фото: commons.wikimedia.org by José Carioca, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Южная Корея

Экспорт взлетел

Импорт же сократился на 4% и составил 51,89 миллиарда долларов, что привело к положительному сальдо торгового баланса в 6,51 миллиарда долларов.

Полупроводники

Экспорт полупроводников взлетел на 27,1% и достиг рекордных 15,1 миллиарда долларов.

Автомобили

Экспорт автомобилей вырос на 8,6% до 5,5 миллиарда долларов, что тоже является лучшим результатом за август.

Суда

Кроме того, экспорт судов увеличился на 11,8% и составил 3,14 миллиарда долларов, продолжая расти уже шесть месяцев подряд.

Продукция агропромышленного комплекса и рыболовства

Также отгрузки продукции агропромышленного комплекса и рыболовства выросли на 3,2% и достигли 960 миллионов долларов, что тоже является наивысшим показателем за август.

Косметика и электроника

Поставки косметики поднялись на 5,1% до 870 миллионов долларов, а экспорт электронных устройств вырос на 5,6% и составил 1,29 миллиарда долларов. Эти два последнего достижения также установили исторические рекорды для августа, передаёт Korea Herald.

Уточнения

Экспорт (уст. вывоз, отпускная торговля) — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

