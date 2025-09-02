Невероятный взлёт: Южная Корея демонстрирует феноменальный рост экспорта

По данным министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, объём экспортных поставок составил 58,4 миллиарда долларов — рост уже третий месяц подряд.
Импорт же сократился на 4% и составил 51,89 миллиарда долларов, что привело к положительному сальдо торгового баланса в 6,51 миллиарда долларов.
Экспорт полупроводников взлетел на 27,1% и достиг рекордных 15,1 миллиарда долларов.
Экспорт автомобилей вырос на 8,6% до 5,5 миллиарда долларов, что тоже является лучшим результатом за август.
Кроме того, экспорт судов увеличился на 11,8% и составил 3,14 миллиарда долларов, продолжая расти уже шесть месяцев подряд.
Также отгрузки продукции агропромышленного комплекса и рыболовства выросли на 3,2% и достигли 960 миллионов долларов, что тоже является наивысшим показателем за август.
Поставки косметики поднялись на 5,1% до 870 миллионов долларов, а экспорт электронных устройств вырос на 5,6% и составил 1,29 миллиарда долларов. Эти два последнего достижения также установили исторические рекорды для августа, передаёт Korea Herald.
Уточнения
Экспорт (уст. вывоз, отпускная торговля) — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
