Европа нервничает: Россия разворачивает газовые потоки на Восток

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщил, что подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" и транзитного газопровода "Союз Восток" через территорию Монголии.
Это стало возможным благодаря совместному заявлению лидеров России, Китая и Монголии. Новый проект позволит поставлять из России в Монголию 50 млрд кубометров газа в год, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что многие буровые компании покинули рынок Аляски. Это может привести к нехватке топлива для обеспечения электричеством Анкориджа, крупнейшего города штата, особенно в зимний период.
Монго́лия — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю. По площади (1 564 116 км²) занимает 18-е место в мире. Бо́льшую часть страны занимают равнинные пустыни и полупустыни.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.