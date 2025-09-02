Европа нервничает: Россия разворачивает газовые потоки на Восток

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщил, что подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" и транзитного газопровода "Союз Восток" через территорию Монголии.

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Это стало возможным благодаря совместному заявлению лидеров России, Китая и Монголии. Новый проект позволит поставлять из России в Монголию 50 млрд кубометров газа в год, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что многие буровые компании покинули рынок Аляски. Это может привести к нехватке топлива для обеспечения электричеством Анкориджа, крупнейшего города штата, особенно в зимний период.

Монго́лия — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю. По площади (1 564 116 км²) занимает 18-е место в мире. Бо́льшую часть страны занимают равнинные пустыни и полупустыни.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
