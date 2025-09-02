Осенний сюрприз: сколько придётся заплатить за аренду жилья в Москве

С начала учебного года и делового сезона в сентябре-октябре 2025 года стоимость аренды жилья в Москве может вырасти до 20%.
Эксперты рынка недвижимости и аналитики отметили, что спрос на жильё увеличивается, и цены начинают индексироваться в зависимости от района и типа жилья.
Наиболее заметное повышение цен произойдёт в сегментах эконом- и комфорт-класса. Например, если в августе аренда однокомнатной квартиры в комфорт-классе стоит около 65 тыс. руб. в месяц, то в начале делового сезона она может возрасти до 70-80 тыс. руб.
К Новому году ожидается снижение цен на те же 15-20%, пишет ТАСС.
