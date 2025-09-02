География денег: ваш размер пенсии напрямую зависит от места проживания

В первой половине 2025 года разница в размере пенсий по старости между регионами России превысила двукратный показатель.\r\nМаксимальные и минимальные выплаты\r\nСогласно данным Социального фонда, максимальные выплаты назначались жителям Чукотки &mdash; 41,6 тысячи рублей, тогда как в Кабардино-Балкарии пенсии составляли лишь 19,4 тысячи рублей. Средний размер пенсий по стране достиг 25 тысяч рублей.\r\nВ число регионов с самыми высокими пенсиями вошли преимущественно северные и дальневосточные территории:\r\n\r\nНенецкий автономный округ;\r\nЯмало-Ненецкий автономный округ;\r\nХанты-Мансийский автономный округ;\r\nМагаданская область;\r\nКамчатский край.\r\n\r\nРазрыв между работающими и неработающими пенсионерами\r\nРазрыв между выплатами для работающих и неработающих пенсионеров достиг рекордных 22 тысяч рублей &mdash; максимального значения с 2021 года.\r\nПричины неравенства\r\nОсновные факторы, влияющие на различие в размере пенсий:\r\n\r\nрегиональная дифференциация зарплат;\r\nвысокая доля добывающих отраслей в северных регионах (и, как следствие, более высокая оплата за вредные условия);\r\nуровень экономического развития субъекта;\r\nстепень официальной занятости населения;\r\nнакопление страховых баллов работающими пенсионерами;\r\nприменение районных коэффициентов (например, северные надбавки).\r\n