Прощай, традиционная колбаска: производители готовятся к повышению цен и изменению рецептур

Свиной окорок за год подорожал на 31%, достигнув 325 рублей за килограмм, что стало максимальным ростом с начала года.
Производители колбасной продукции готовятся к повышению цен и изменению рецептур, включая увеличение доли мяса механической обвалки и использование курицы.
За полгода продажи колбасных изделий упали в натуральном выражении:
Средняя цена свиного окорока в августе составила 338 рублей за килограмм, продемонстрировав рост на треть по сравнению с прошлым годом. Цены на свинину на кости выросли на 18%.
В Национальном союзе свиноводов рост цен связывают с увеличением производственных мощностей и переходом рынка свинины в стадию "зрелого роста". Минсельхоз сообщает о стабильном производстве свиней и умеренной ценовой динамике, пишут "Известия".
С 2025 года введены меры господдержки отрасли, включая льготные кредиты и субсидии. ФАС обязала крупных производителей, таких как "Русагро" и "Черкизово", выводить часть продукции на биржу для обеспечения прозрачности ценообразования.
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
