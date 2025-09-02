Через заднюю дверь: Hyundai готовит почву для возвращения в Россию

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший продажи в России в 2022 году, подал в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков.

Фото: Hyundai

Согласно официальным данным, регистрации подлежат наименования Genesis X Speedium Coupe и Genesis One of One.

Товарные знаки заявлены в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг по классам 12 (автомобили и их части), 37 (ремонт и техническое обслуживание), 9 (программное обеспечение, включая продукты для метавселенной) и 16 (канцелярские товары).

Это указывает на возможное расширение деятельности бренда в России за пределы автомобильного сегмента.

Уточнения

Hyundai Motor Company, «Хёндэ мо́тор ко́мпани», кор. 현대자동차 주식회사?, 現代自動車株式會社?) — южнокорейская автомобилестроительная компания. Крупнейший автопроизводитель в стране и один из крупнейших в мире.

