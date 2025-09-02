Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Конец гегемонии: Запад уличили в злоупотреблении долларом

Экономика

В ходе беседы с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным глава российского МИДа Сергей Лавров указал на системное использование западными странами доллара как инструмента геополитического давления.

Фото: freepik.com by bearfotos
Методы давления Запада

По его словам, вместо ведения равноправного диалога Запад применяет методы шантажа, санкционные ограничения и тарифные войны для сохранения доминирующих позиций в мировой экономике.

Доллар как инструмент подавления

Министр подчеркнул, что практика использования доллара в качестве средства подавления конкурентов представляет собой злоупотребление его статусом в международных расчетах.

Позиция БРИКС и адаптация России

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что хотя страны БРИКС не занимаются созданием альтернативной доллару резервной валюты, Российская Федерация была вынуждена адаптироваться к новым условиям.

Переход на национальные валюты

В связи с блокирующими санкциями, лишившими страну возможности использовать доллар в значительной части расчетов, Москва активизировала переход на национальные валюты в международной торговле.

Путин о подрыве доверия к доллару

Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, подобные действия Запада подрывают доверие к долларовой системе и ускоряют формирование многополярной архитектуры мировой экономики.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
