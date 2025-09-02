В ходе беседы с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным глава российского МИДа Сергей Лавров указал на системное использование западными странами доллара как инструмента геополитического давления.
По его словам, вместо ведения равноправного диалога Запад применяет методы шантажа, санкционные ограничения и тарифные войны для сохранения доминирующих позиций в мировой экономике.
Министр подчеркнул, что практика использования доллара в качестве средства подавления конкурентов представляет собой злоупотребление его статусом в международных расчетах.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что хотя страны БРИКС не занимаются созданием альтернативной доллару резервной валюты, Российская Федерация была вынуждена адаптироваться к новым условиям.
В связи с блокирующими санкциями, лишившими страну возможности использовать доллар в значительной части расчетов, Москва активизировала переход на национальные валюты в международной торговле.
Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, подобные действия Запада подрывают доверие к долларовой системе и ускоряют формирование многополярной архитектуры мировой экономики.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
