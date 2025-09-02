Газовый детектив: Дания предложила проверять газ на признаки поставки из России

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дания выступила с инициативой обязать импортеров газа с конца 2027 года предоставлять доказательства нероссийского происхождения топлива, особенно для поставок через трубопровод "Турецкий поток".

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Это предложение продиктовано стремлением стран ЕС закрыть возможные лазейки для обхода санкций против России.

После начала конфликта на Украине доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% до 19% благодаря реализации плана REPowerEU. При этом структура поставок из России изменилась: доля СПГ увеличилась до 40%, а трубопроводного газа снизилась до 60%.

Предложение Дании, которая в настоящее время председательствует в ЕС, потребует от импортеров предоставлять национальным властям документальное подтверждение происхождения газа.

Это направлено на предотвращение скрытых поставок российского газа в европейские страны после введения полного запрета в 2027 году, пишет Bloomberg.

Уточнения

Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

