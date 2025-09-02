Дания выступила с инициативой обязать импортеров газа с конца 2027 года предоставлять доказательства нероссийского происхождения топлива, особенно для поставок через трубопровод "Турецкий поток".
Это предложение продиктовано стремлением стран ЕС закрыть возможные лазейки для обхода санкций против России.
После начала конфликта на Украине доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% до 19% благодаря реализации плана REPowerEU. При этом структура поставок из России изменилась: доля СПГ увеличилась до 40%, а трубопроводного газа снизилась до 60%.
Предложение Дании, которая в настоящее время председательствует в ЕС, потребует от импортеров предоставлять национальным властям документальное подтверждение происхождения газа.
Это направлено на предотвращение скрытых поставок российского газа в европейские страны после введения полного запрета в 2027 году, пишет Bloomberg.
Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.