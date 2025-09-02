Газовый детектив: Дания предложила проверять газ на признаки поставки из России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дания выступила с инициативой обязать импортеров газа с конца 2027 года предоставлять доказательства нероссийского происхождения топлива, особенно для поставок через трубопровод "Турецкий поток".

Это предложение продиктовано стремлением стран ЕС закрыть возможные лазейки для обхода санкций против России.

После начала конфликта на Украине доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% до 19% благодаря реализации плана REPowerEU. При этом структура поставок из России изменилась: доля СПГ увеличилась до 40%, а трубопроводного газа снизилась до 60%.

Предложение Дании, которая в настоящее время председательствует в ЕС, потребует от импортеров предоставлять национальным властям документальное подтверждение происхождения газа.

Это направлено на предотвращение скрытых поставок российского газа в европейские страны после введения полного запрета в 2027 году, пишет Bloomberg.

