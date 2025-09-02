Сбербанк против мошенников: колоссальная сумма спасена

В период с января по август 2025 года Сбербанку удалось защитить средства граждан РФ на общую сумму 240 миллиардов рублей, предотвратив мошеннические действия.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с ТАСС, накануне Восточного экономического форума.

Кузнецов отметил, что текущая ситуация, а особенно меняющиеся обстоятельства, позволяют надеяться на значительный прогресс в противодействии киберпреступности в 2025 году. По его словам, за первые восемь месяцев года Сбербанк смог предотвратить кражу 240 миллиардов рублей у своих клиентов.

Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, будет посвящен теме "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Деловая программа форума включает более ста тематических мероприятий, сгруппированных по семи направлениям. Ожидается участие свыше 4,5 тысяч представителей из более чем 70 стран и территорий.

