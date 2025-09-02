Убытки растут: бизнесу становится всё сложнее выживать

В первой половине 2025 года в российской экономике наблюдался ощутимый рост числа организаций, фиксирующих убытки. Без учета малого и среднего бизнеса, а также финансовых и государственных учреждений, доля убыточных предприятий достигла 30,4%. Это на 2,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, и является самым высоким показателем с 2020 года, когда в условиях пандемии убытки несли 35% компаний.

По информации Росстата, за первые шесть месяцев 2025 года 43 тысячи предприятий получили прибыль на общую сумму 18,4 трлн рублей. Однако около 19 тысяч организаций понесли финансовые потери, совокупный объем которых превысил 5 трлн рублей, пишут Известия.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин считает, что основной причиной увеличения количества убыточных компаний стала высокая ключевая ставка, которая привела к увеличению расходов на кредиты. Дополнительное давление на финансовое состояние бизнеса оказали увеличение общих издержек, удорожание логистики и изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в начале 2025 года.

