Земля не для бизнеса: как дачный участок может обернуться крупным штрафом или потерей

Использование земли в целях, отличных от предусмотренных, может повлечь за собой штрафные санкции, начинающиеся от десяти тысяч рублей, а в некоторых ситуациях — даже конфискацию участка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Августовская обрезка

Об этом сообщил юрист Александр Хаминский, возглавляющий Центр правопорядка в Москве и Московской области.

Специалист подчеркивает, что садовые и огородные наделы предназначены в первую очередь для рекреации, а не для получения прибыли. В случае нарушения, физическим лицам грозит штраф от десяти тысяч рублей до одного процента от кадастровой стоимости.

Допускается продажа излишков урожая на рынках и ярмарках при условии, что площадь участка не превышает 50 соток, отсутствует наемный труд и имеется соответствующая справка от СНТ или местной администрации, сообщает Life. ru.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

