Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

В комитете Госдумы по контролю разработали предложения по сокращению применения пальмового масла в пищевой продукции.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пальмовое масло

Предлагается увеличить импортные пошлины на этот продукт, ввести акцизные сборы, а также усилить надзор за качеством сырья и готовых изделий. Соответствующее письмо главы комитета Олега Морозова ("Единая Россия") от 21 августа было адресовано спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Исследования архивных документов "Ведомостями" советской эпохи показали, что импорт пальмового масла в СССР начался в 1932 году с объемом 60 тыс. тонн. Целью ввоза было улучшение технологии производства жести. С 1960 года Советский Союз заключал соглашения о закупках пальмового масла с Индонезией (в 1960 и 1974 годах) и Малайзией (в 1967 году). Однако, как подчеркивается в письме, обязательства по объему поставок по этим договорам не превышали 3000 тонн в год. Это ограничивало возможность широкого использования пальмового масла в пищевой индустрии.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



