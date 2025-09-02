Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дети в зале — эротика на сцене: какое наказание грозит Егору Криду за скандальный концерт в Лужниках
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Альпийский символ под угрозой: легендарный маршрут Дахштайна в Альпах может исчезнуть навсегда
Кулинарный трюк от телеведущей из Венгрии Марси Борбаш: как сделать томатный сок идеальным
Любимый напиток делает лекарства бесполезными: где прячется скрытая угроза
Спасает от рака и переломов, но вызывает страх сильнее диагноза: вся правда о луче, изменившем медицину
Эти простые упражнения для спины возвращают осанку, убирают боль и добавляют рост визуально
Девелоперы в панике: москвичи бросились покупать именно этот вид жилья
Чрезмерная привязанность к питомцу вызывает стресс и проблемы с поведением

Три кита Nvidia: кто на самом деле кормит гиганта IT

1:15
Экономика

Самый крупный покупатель продукции Nvidia принес компании 9,5 миллиардов долларов дохода.

Nvidia
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Nvidia

Клиенты-гиганты

Еще один важный клиент обеспечил 6,6 миллиарда, а вклад третьего по величине заказчика составил 5,7 миллиарда. Учитывая, что общий доход компании достиг 46 миллиардов долларов за квартал, очевидно, что один клиент генерирует более 20% от всего объема продаж.

Риски такого сотрудничества

Аналитики подчеркивают, что такая высокая концентрация доходов от небольшого числа покупателей может представлять угрозу. Если, к примеру, кто-то из них предпочтет решения конкурирующих фирм или начнет разрабатывать собственные альтернативы, Nvidia рискует столкнуться со значительным сокращением прибыли.

Впрочем, специалисты полагают, что в краткосрочной перспективе подобные события маловероятны. Инвестиции в сферу искусственного интеллекта продолжают расти, а конкурирующие компании пока не достигли аналогичного уровня развития аппаратного и программного обеспечения, который предлагает Nvidia, сообщает Tom's Hardware.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Садоводство, цветоводство
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Последние материалы
Синяя кровь, внешность НЛО и мозги в лапах: обитатель океана, будто сбежавший с другой планеты
Лев в квартире обернётся судом: кого теперь нельзя держать дома
Три кита Nvidia: кто на самом деле кормит гиганта IT
Последний шанс улететь? Стоячие места в самолёте: к чему готовиться
OldGremlin: идёт новая волна атак на российский бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой женился во второй раз — наряды молодожёнов удивили всех
Забудьте про рестораны: готовим лучший картофель фри в мире по рецепту Джейми Оливера
Для вида или для штрафа: временные знаки превращают трассу в ловушку для водителей
Деньги на ветер: перестаньте покупать эти 6 бесполезных средств от комаров
Молодёжь выбирает свободу, а не семью: к чему приведёт новый тренд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.