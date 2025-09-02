Три кита Nvidia: кто на самом деле кормит гиганта IT

Самый крупный покупатель продукции Nvidia принес компании 9,5 миллиардов долларов дохода.
Еще один важный клиент обеспечил 6,6 миллиарда, а вклад третьего по величине заказчика составил 5,7 миллиарда. Учитывая, что общий доход компании достиг 46 миллиардов долларов за квартал, очевидно, что один клиент генерирует более 20% от всего объема продаж.
Аналитики подчеркивают, что такая высокая концентрация доходов от небольшого числа покупателей может представлять угрозу. Если, к примеру, кто-то из них предпочтет решения конкурирующих фирм или начнет разрабатывать собственные альтернативы, Nvidia рискует столкнуться со значительным сокращением прибыли.
Впрочем, специалисты полагают, что в краткосрочной перспективе подобные события маловероятны. Инвестиции в сферу искусственного интеллекта продолжают расти, а конкурирующие компании пока не достигли аналогичного уровня развития аппаратного и программного обеспечения, который предлагает Nvidia, сообщает Tom's Hardware.
