Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деньги на ветер: перестаньте покупать эти 6 бесполезных средств от комаров
Молодёжь выбирает свободу, а не семью: к чему приведёт новый тренд
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Морской гигант был обездвижен: MSC World Europa пережила неприятный инцидент
Тайник под кожей: действительно ли татуировки могут переписать иммунитет и запустить рак
Осенний урожай в опасности: как избежать ошибок при варке грибов и сколько вообще их нужно варить
Обман века: что скрывали поиски Титаника в 80-е годы
Животные, наносящие смертельные укусы: летучие мыши, змеи и комары — главная угроза
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже

Рынок труда удивляет: эти регионы России забыли про безработицу

1:16
Экономика

Во втором квартале 2025 года российский рынок труда демонстрирует рост, с особенно заметными успехами в северных областях, таких как Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Офис
Фото: Openverse by Rawpixel Ltd, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Офис

Известия, ссылаясь на аналитический обзор от "Эксперт РА", отмечает, что уровень безработицы в этих регионах достиг минимальной отметки в 1%.

Согласно информации, опубликованной на сайте "Известий", средний уровень безработицы по России в период с апреля по июнь 2025 года сократился до 2,2%, в то время как в среднем за 2024 год этот показатель составлял 2,5%. Самые благоприятные показатели отмечены в Москве (0,8%), а также в ЯНАО и ХМАО (по 1%).

Несмотря на общее улучшение ситуации, регионы Северного Кавказа демонстрируют иную картину. В Карачаево-Черкесии уровень безработицы составляет 6,7%, в то время как в Ингушетии этот показатель достигает критической отметки в 26,1%.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой Аудио 
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
Экономика и бизнес
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Последние материалы
Тайник под кожей: действительно ли татуировки могут переписать иммунитет и запустить рак
Осенний урожай в опасности: как избежать ошибок при варке грибов и сколько вообще их нужно варить
Бразилия созывает внеочередной саммит БРИКС из-за пошлин Трампа
Обман века: что скрывали поиски Титаника в 80-е годы
Животные, наносящие смертельные укусы: летучие мыши, змеи и комары — главная угроза
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Тренировка, которая кажется лёгкой, но заставляет мышцы работать вдвое активнее
Три фута ночного ужаса, способного мурлыкать: призрачные монстры рушат мифы о дикой природе
Природа отомстит: Волочкова предупредила, какую злую шутку сыграет пластика с дочерью Даны Борисовой
Цифры на счётчике шокировали: вот сколько воды использует ваша стиральная машина при стирке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.