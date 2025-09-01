Рынок труда удивляет: эти регионы России забыли про безработицу

Во втором квартале 2025 года российский рынок труда демонстрирует рост, с особенно заметными успехами в северных областях, таких как Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Известия, ссылаясь на аналитический обзор от "Эксперт РА", отмечает, что уровень безработицы в этих регионах достиг минимальной отметки в 1%.
Согласно информации, опубликованной на сайте "Известий", средний уровень безработицы по России в период с апреля по июнь 2025 года сократился до 2,2%, в то время как в среднем за 2024 год этот показатель составлял 2,5%. Самые благоприятные показатели отмечены в Москве (0,8%), а также в ЯНАО и ХМАО (по 1%).
Несмотря на общее улучшение ситуации, регионы Северного Кавказа демонстрируют иную картину. В Карачаево-Черкесии уровень безработицы составляет 6,7%, в то время как в Ингушетии этот показатель достигает критической отметки в 26,1%.
