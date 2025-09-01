Вена прощается с эпохой дешёвых проездных: что ждёт жителей и туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В связи с экономическим кризисом Вена впервые за последние 13 лет идёт на увеличение цены годового проездного на городской транспорт. Таким образом она отказывается от практики однодневного проездного стоимостью один евро, позволявшего неограниченное использование автобусов, трамваев и метро.

Вена. Марияхильферштрассе (Mariahilfer Straße) - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by tiger rus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вена. Марияхильферштрассе (Mariahilfer Straße) - panoramio

С начала следующего года жителям и гостям австрийской столицы придется заплатить минимум 461 евро за годовой абонемент, что на 26% превышает действующую цену в 365 евро, как заявили представители транспортной компании Wiener Linien в понедельник.

Данное изменение, несмотря на то, что сохраняет Вену в числе европейских столиц с наиболее доступным общественным транспортом, представляет собой отход от целей, которые традиционно преследовали социал-демократы, управляющие городом с 1945 года, пишет Bloomberg.

Уточнения

Абонеме́нт (фр. abonnement от фр. abonner - подписывать)  — договор, по которому одна сторона (абонент) имеет право пользоваться каким-либо имуществом или право требовать оказания определённых услуг от другой стороны периодически, в течение срока действия договора абонемента.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
