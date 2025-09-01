Вена прощается с эпохой дешёвых проездных: что ждёт жителей и туристов

В связи с экономическим кризисом Вена впервые за последние 13 лет идёт на увеличение цены годового проездного на городской транспорт. Таким образом она отказывается от практики однодневного проездного стоимостью один евро, позволявшего неограниченное использование автобусов, трамваев и метро.

Фото: commons.wikimedia.org by tiger rus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вена. Марияхильферштрассе (Mariahilfer Straße) - panoramio

С начала следующего года жителям и гостям австрийской столицы придется заплатить минимум 461 евро за годовой абонемент, что на 26% превышает действующую цену в 365 евро, как заявили представители транспортной компании Wiener Linien в понедельник.

Данное изменение, несмотря на то, что сохраняет Вену в числе европейских столиц с наиболее доступным общественным транспортом, представляет собой отход от целей, которые традиционно преследовали социал-демократы, управляющие городом с 1945 года, пишет Bloomberg.

