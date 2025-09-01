Лукойл на перепутье: кто станет новым владельцем нефтяного бизнеса в Болгарии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Экономика

Консорциум, состоящий из азербайджанской госкомпании SOCAR и турецкого холдинга Cengiz, является предпочтительным кандидатом для покупки крупнейшего НПЗ в Болгарии, принадлежащего российскому "Лукойлу", пишет EADaily.

Лукойл
Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лукойл

Однако из-за последних политических событий сделка временно приостановлена, согласно данным болгарского издания "Капитал".

Текущие переговоры

"Лукойл" продолжает обсуждения о продаже своего болгарского бизнеса. Ухудшение отношений между Азербайджаном и Россией создаёт препятствия, так как Баку публично занял антироссийскую позицию.

 Риски и другие кандидаты

"Лукойл" имеет значительно более крупный бизнес вне Болгарии, с активами в Центральной Азии, на Дальнем Востоке и в других регионах. Переговоры с другими потенциальными покупателями, такими как венгерская MOL и казахстанская "КазМунайГаз", приостановлены на время. Эти компании готовы возобновить свои предложения, если сделка с консорциумом не состоится.

SOCAR имеет уникальное преимущество, поскольку долгое время сотрудничает с "Лукойлом". Например, подписано соглашение о поставках до 200 тыс. баррелей в сутки.

Болгарские власти стремятся выдавить "Лукойл" из страны, вводя ограничения и санкции, включая запрет на импорт российской нефти.

Инвестиции и налоги

"Лукойл" инвестировал в свой НПЗ в Болгарии более 20 лет, потратив свыше $3,4 млрд, включая сеть АЗС и нефтебаз. В 2023 году для "Лукойл Нефтохим Бургас" был установлен повышенный налог на прибыль в размере 60%.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

