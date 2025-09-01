Лукойл на перепутье: кто станет новым владельцем нефтяного бизнеса в Болгарии

Консорциум, состоящий из азербайджанской госкомпании SOCAR и турецкого холдинга Cengiz, является предпочтительным кандидатом для покупки крупнейшего НПЗ в Болгарии, принадлежащего российскому "Лукойлу", пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лукойл

Однако из-за последних политических событий сделка временно приостановлена, согласно данным болгарского издания "Капитал".

Текущие переговоры

"Лукойл" продолжает обсуждения о продаже своего болгарского бизнеса. Ухудшение отношений между Азербайджаном и Россией создаёт препятствия, так как Баку публично занял антироссийскую позицию.

Риски и другие кандидаты

"Лукойл" имеет значительно более крупный бизнес вне Болгарии, с активами в Центральной Азии, на Дальнем Востоке и в других регионах. Переговоры с другими потенциальными покупателями, такими как венгерская MOL и казахстанская "КазМунайГаз", приостановлены на время. Эти компании готовы возобновить свои предложения, если сделка с консорциумом не состоится.

SOCAR имеет уникальное преимущество, поскольку долгое время сотрудничает с "Лукойлом". Например, подписано соглашение о поставках до 200 тыс. баррелей в сутки.

Болгарские власти стремятся выдавить "Лукойл" из страны, вводя ограничения и санкции, включая запрет на импорт российской нефти.

Инвестиции и налоги

"Лукойл" инвестировал в свой НПЗ в Болгарии более 20 лет, потратив свыше $3,4 млрд, включая сеть АЗС и нефтебаз. В 2023 году для "Лукойл Нефтохим Бургас" был установлен повышенный налог на прибыль в размере 60%.

Уточнения

