Меньше работаешь — лучше живёшь? Нидерланды доказали это

Экономика

Согласно данным 4 Days Week Foundation, Нидерланды организовали рынок труда таким образом, что неполный рабочий день является распространённым явлением.

Многие работники предпочитают работать меньше часов по собственному желанию. Это не рассматривается как признак нестабильности, а, скорее, как пример сбалансированной жизни.

По данным Евростата за 2023 год, среднее рабочее время в Нидерландах является самым низким в Европе — всего 32,2 часа, в отличие от 36,4 часов в Испании или 35,5 в Ирландии. Согласно Financial Times, около половины голландцев работают неполный рабочий день.

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
