Ваши деньги под микроскопом: что изменится в банковских операциях с 1 сентября

Экономика

С 1 сентября российские банки будут проводить проверку на "признаки выдачи наличных средств без согласия клиента" перед проведением операций.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Чтобы избежать подозрительных операций с переводами и снятием наличных в банкомате, стоит соблюдать несколько рекомендаций, объясняет эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

 Советы по предотвращению подозрительных операций

1. Подумайте о своих действиях: прежде чем сделать перевод или снять деньги, подумайте, не покажется ли твое действие странным для банка. Особое внимание стоит уделять:

  •  периодичности операций;
  • сумме перевода или снятия;
  • местоположению банкомата.

2. Разделяйте большие суммы: если вы раньше не переводили или не снимали большую сумму, лучше сделайте это частями или обратитесь в кассу.

3. Осторожность с общением: активные телефонные разговоры перед операцией могут привлечь внимание банка, так что будьте осторожнее.

4. Заполняй назначения переводов: всегда указывай назначение перевода в мобильном банке. Это поможет избежать подозрений, и в случае блокировки будет возможность объясниться. Сумма перевода должна соответствовать указанной цели, сообщает издание "Абзац".

 Новые функции по защите от спама

С 1 сентября также можно отписаться от массовых обзвонов через личный кабинет мобильного оператора. Теперь все звонки от организаций будут помечаться, а операторы свяжут вас с информацией об их источнике.

Мошенничество зашкаливает

По данным Центробанка, в 2024 году мошенники украли с банковских счетов россиян 27,5 млрд рублей — почти на 75% больше, чем в 2023 году. Основную часть средств похитили у физических лиц.

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
