Отключение Estlink 1: Финляндия и Эстония в энергетическом тумане — чего ждать потребителям

Экономика

Рано утром 1 сентября был отключен кабель Estlink 1, который соединяет Финляндию и Эстонию, из-за технического сбоя на подстанции в Эспоо.

счетчик электроэнергии
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
счетчик электроэнергии

Как уверяет руководитель оперативного отдела Микко Пийронен, внешнего вмешательства не было. 

Время ремонта

Ожидается, что ремонт займет около трех недель. Пийронен уточнил, что неисправность обнаружена в реакторе и не связана с повреждением кабеля.

Кабель Estlink 1, длиной 106 километров и мощностью 350 мегаватт, функционирует с 2006 года. В тандеме с Estlink 2, который позволяет передавать 658 мегаватт, они играют ключевую роль в обмене электроэнергией между Финляндией и Эстонией.

Влияние на рынок

По данным эстонского оператора Elering, который совместно с Fingrid управляет системой, Estlink 1 будет отключен во время ремонта, что затронет финскую часть сети. Рыночные аналитики предостерегают, что перебои в работе могут повлиять на цены на электроэнергию, в зависимости от соотношения спроса и предложения. Пийронен отметил, что это может привести к изменению цен в обе стороны, пишет Helsinki Times.

Уточнения

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
