Отключение Estlink 1: Финляндия и Эстония в энергетическом тумане — чего ждать потребителям

Рано утром 1 сентября был отключен кабель Estlink 1, который соединяет Финляндию и Эстонию, из-за технического сбоя на подстанции в Эспоо.
Как уверяет руководитель оперативного отдела Микко Пийронен, внешнего вмешательства не было.
Ожидается, что ремонт займет около трех недель. Пийронен уточнил, что неисправность обнаружена в реакторе и не связана с повреждением кабеля.
Кабель Estlink 1, длиной 106 километров и мощностью 350 мегаватт, функционирует с 2006 года. В тандеме с Estlink 2, который позволяет передавать 658 мегаватт, они играют ключевую роль в обмене электроэнергией между Финляндией и Эстонией.
По данным эстонского оператора Elering, который совместно с Fingrid управляет системой, Estlink 1 будет отключен во время ремонта, что затронет финскую часть сети. Рыночные аналитики предостерегают, что перебои в работе могут повлиять на цены на электроэнергию, в зависимости от соотношения спроса и предложения. Пийронен отметил, что это может привести к изменению цен в обе стороны, пишет Helsinki Times.
