Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок

Что может изменить расклад сил на мировом рынке? В Казахстане сделали сенсационное заявление: на территории страны обнаружили 38 новых месторождений, среди которых залежи золота и редкоземельных металлов.

золотые слитки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
золотые слитки

Золото и редкоземельные элементы

Одним из крупнейших открытий стало месторождение в Карагандинской области, примерно в 420 километрах от Астаны. В геологической зоне "Жана-Казахстан" в районе Куйрыктиколь нашли около 20 миллионов тонн руды. Она содержит такие редкоземельные элементы, как неодим, церий, лантан и иттрий.

Именно эти элементы считаются критически важными для:

  • электромобилей;
  • ветряных турбин;
  • электроники;
  • оборонных технологий.

Среднее содержание редкоземельных металлов достигает 700 граммов на тонну руды.

Золото тоже в центре внимания

По данным геологов, один из новых участков хранит около 19 тонн золота. Это открытие стало важным дополнением к общей картине: страна усиливает позиции не только как производитель сырья, но и как потенциальный лидер по поставкам стратегически ценных ресурсов.

Технологии и инвестиции

С 2018 по 2024 год в геологоразведку вложили 424 млрд тенге (примерно 940 млн долларов). На 2025 год запланировано ещё 106 млрд тенге (240 млн долларов).

Особое внимание уделяется экологии и современным технологиям. Например, в 2025 году в месторождении Кундибай тестировали метод выщелачивания глин серной кислотой. Такой подход позволяет перерабатывать руду при низких температурах и снижать нагрузку на окружающую среду.

Цифровая геология и международное сотрудничество

Казахстан активно работает вместе с Геологической службой Финляндии: цифровизация данных позволяет быстрее анализировать находки и экономить средства.

Правительство стремится уйти от роли простого поставщика сырья. В планах — создание совместных предприятий с Италией, Южной Кореей и Китаем, а также развитие внутренних перерабатывающих мощностей. Первые контракты на поставку должны привлечь инвестиции в производство редкоземельных металлов — одного из самых дорогих и сложных секторов мировой промышленности.

Геологическая карта страны

Масштабное открытие стало частью национальной кампании по геологическому картографированию. Она охватывает более 2,2 млн квадратных километров и сочетает полевые исследования с данными спутников и геофизическими моделями.

Если прогнозы подтвердятся, Казахстан сможет войти в тройку мировых лидеров по запасам редкоземельных элементов — уступая только Китаю и Бразилии.

Уточнения

Мирово́й ры́нок — составная часть всемирного хозяйства, представляющая сферу спроса и предложения, а также коммерческого обмена товаров и услуг; система устойчивых товарно-денежных отношений между государствами, предпринимателями, коммерческими организациями, фирмами разных государств, связанными между собой участием в международном разделении труда.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
