Топливный удар: как рост цен на бензин отразится на вашем осеннем столе и квитанциях

Экономика

Автомобилисты заметили, что, как только цены на топливо растут, примерно через неделю начинают дорожать и основные продукты: хлеб, молоко, мясо.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Это не случайность: товары перевозят на длинные расстояния, и транспортные расходы влияют на конечную цену.

Коммунальные платежи под давлением

С ростом цен на топливо также повышаются и тарифы на услуги ЖКХ. Осенью, как правило, они и так увеличиваются, но сейчас добавляется транспортная составляющая, особенно при доставке угля и газа. В регионах люди шутят, что лучше заплатить за коммуналку бензином, чем деньгами, но по факту — это не шутка: долги по оплате растут быстрее доходов.

Тарифы на проезд под давлением

Общественный транспорт тоже не остается в стороне, и с подорожанием дизеля растет стоимость билетов. Несмотря на обещания властей сдерживать тарифы, перевозчики предупреждают, что без повышения они не смогут обслуживать маршруты. В итоге осенью проезд на общественном транспорте тоже станет дороже.

Подготовка к зиме

А самый тревожный момент — приближение отопительного сезона. Подготовка начинается в сентябре, и рост цен на топливо несёт с собой последствия для отопления в квартирах. Власти обещают не допустить скачков, но многие помнят, как прошлой зимой тарифы поднимались уже после начала отопительного периода.

Что делать простым людям?

Народ начинает экономить: заправляются "на тысячу", считают каждый киловатт, отказываются от лишних поездок и покупок. И тут возникает вопрос: если у нас есть собственные нефть, электроэнергия, уголь и газ, почему же мы живем так, будто всё это импортное, пишет argumenti.ru.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
