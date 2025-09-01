Закон-ловушка для дачников: что теперь грозит владельцам участков с 1 сентября

С 1 сентября вступил в силу закон 353-ФЗ, который вводит некоторые ограничения для владельцев дачных участков и домов.

Теперь дачникам запрещается:

Продавать жилые и садовые дома, хозяйственные постройки и другие объекты отдельно от земельного участка.

Разделять жилые и садовые дома между собственниками, а также хозяйственные постройки и гаражи.

Кроме этого, закон не разрешает создавать садовые участки на землях, где не допускается ведение садоводства или огородничества для собственных нужд. Например, это касается сельскохозяйственных угодий или территорий, где такие действия не предусмотрены, сообщает РБК.

Уточнения

