Закон-ловушка для дачников: что теперь грозит владельцам участков с 1 сентября

С 1 сентября вступил в силу закон 353-ФЗ, который вводит некоторые ограничения для владельцев дачных участков и домов.
Теперь дачникам запрещается:
Кроме этого, закон не разрешает создавать садовые участки на землях, где не допускается ведение садоводства или огородничества для собственных нужд. Например, это касается сельскохозяйственных угодий или территорий, где такие действия не предусмотрены, сообщает РБК.
Гара́ж (фр garage, от морск. gare — «пристань, причал») — помещение для стоянки, а иногда и ремонта автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.