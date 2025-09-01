Закон-ловушка для дачников: что теперь грозит владельцам участков с 1 сентября

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:46
Экономика

С 1 сентября вступил в силу закон 353-ФЗ, который вводит некоторые ограничения для владельцев дачных участков и домов.

Летняя дача в цветах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летняя дача в цветах

Теперь дачникам запрещается:

  • Продавать жилые и садовые дома, хозяйственные постройки и другие объекты отдельно от земельного участка.
  • Разделять жилые и садовые дома между собственниками, а также хозяйственные постройки и гаражи. 

Кроме этого, закон не разрешает создавать садовые участки на землях, где не допускается ведение садоводства или огородничества для собственных нужд. Например, это касается сельскохозяйственных угодий или территорий, где такие действия не предусмотрены, сообщает РБК.

Уточнения

Гара́ж (фр  garage, от морск. gare — «пристань, причал») — помещение для стоянки, а иногда и ремонта автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
