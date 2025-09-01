Золотая жила Telegram — 8,5 млрд рублей: почему эти доходы в России остаются в тени

За последний год доход от монетизации в Telegram достиг 8,5 миллиарда рублей. Более 1,65 миллиона пользователей и около 100 тысяч авторов воспользовались возможностями платформы для заработка.

В России легализация доходов затруднена

Хотя суммы внушительные, эксперты отмечают, что связь монетизации Telegram с российской финансовой инфраструктурой пока слабая. Многие авторы не имеют юридического лица в России и не используют отечественные платёжные сервисы, что затрудняет легализацию доходов, передаёт Петербург2.

Основные финансовые потоки проходят через сторонние сервисы, среди которых лидер — Tribute, обслуживающий свыше 90% пользователей и обеспечивающий около 60% оборота — не менее 5 миллиардов рублей в год. На втором месте по популярности — Lava Top с его 3 миллиардами рублей.

Востребованный продукт — успех автора

По словам Сабины Исаевой из Kokoc Performance, авторы зарабатывают в основном на платных подписках, продаже материалов, донатах, а также реализации курсов и товаров. Успех монетизации зависит от способности автора создать востребованный продукт, а не только от функций Telegram.

Менеджер Екатерина Макарова из Demis Group отмечает, что Telegram имеет самую высокую вовлечённость аудитории — в среднем 20%, в то время как в VK этот показатель не превышает 1%. Стоимость тысячи просмотров в Telegram начинается от 1,5 тысячи рублей, что гораздо выше конкурентов.

Пока Telegram сохраняет лидерство благодаря высокой лояльности пользователей и удобству для авторов. Другие платформы, такие как российский мессенджер MAX, также имеют свои перспективы. Сабина Исаева считает, что предустановка приложения на устройствах и интеграция с государственными сервисами могут привлечь авторов из сфер, где важна легитимность.

