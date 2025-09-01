4 миллиарда на красоту: как Золотое яблоко изменит судьбу отечественной косметики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:40
Экономика

Российский бьюти-ретейлер "Золотое яблоко" собирается запустить собственное производство уходовой косметики в России. Объём инвестиций в этот проект составит до 4 миллиардов рублей.

Магазин Золотое яблоко
Фото: commons.wikimedia.org by НАндреев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Магазин Золотое яблоко

По информации ТАСС, компания уже ведёт переговоры о покупке заводов на Урале и в Московской области. Производство запустят в 2027–2030 годах.

Компания собирается выпускать косметику как под собственной торговой маркой, так и на условиях контрактного производства для других независимых российских брендов. Основная часть продукции будет именно во втором сегменте.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
