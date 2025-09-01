Комбайны без оператора: испытательный центр Ростсельмаша меняет правила игры в агротехнике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Донской производитель "Ростсельмаш" собирается внедрить систему автовождения на своем новом испытательном полигоне в Таганроге. 

Об этом сообщил директор департамента маркетинга РСМ Дмитрий Донцов. Сейчас система находится на доработке. Она позволит управлять комбайнами без оператора в кабине, что значительно упростит работу испытателей.

Площадь испытательного полигона составляет 14 гектаров, и в настоящее время он работает в тестовом режиме, пока не согласованы все документы. Площадка будет использоваться для тестирования не только комбайнов, но и тракторов, дорожных и строительных машин. На данный момент 10 гектаров уже застроено, а оставшуюся часть планируется использовать для функциональных испытаний дорожно-строительной техники. Здесь также создадут специальные приспособления для экскаваторов, пишет РБК.

Полиго́н в просторечии вое́нный полиго́н — объект (территория) для проведения стрельб, учений (учебный полигон) или испытаний вооружений и военной техники (испытательный полигон).
 

