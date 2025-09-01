Доллар переоценён: расчёты показали настоящий курс валюты в рублях

Финансовый аналитик и инвестор Василий Еговцев представил расчёты фундаментально справедливой стоимости американской валюты, которая, по его мнению, должна составлять не более 57 рублей за доллар.

Этот вывод основан на сравнительном анализе инфляционных процессов в России и США, начиная с 2010 года, который был взят за точку отсчёта.

Согласно расчётам эксперта, с 2010 года инфляция в России достигла 187%, в то время как в США этот показатель составил лишь 47%. Если бы валютный курс формировался исключительно на основе паритета покупательной способности и отражал реальное изменение цен в обеих экономиках, то для компенсации этой разницы доллар должен был бы торговаться на уровне 57 рублей. Это существенно ниже текущих рыночных котировок, которые находятся около отметки 81 рубль за доллар.

Прогноз на 2025 год

Несмотря на расчётную "справедливую" стоимость, Еговцев прогнозирует, что осенью и зимой 2025 года доллар будет сохраняться в искусственно завышенном диапазоне 80-85 рублей, пишет "Газета.Ru".

Аналитик убеждён, что такая диспропорция вызвана не экономическими фундаменталами, а прежде всего политическими ограничениями, повышенной тревожностью инвесторов и спекулятивными движениями капитала. Рынок, по его словам, сейчас отражает не реальную стоимость, а комбинацию страхов и регулятивных барьеров.

Рекомендации инвесторам

Василий Еговцев подчёркивает, что доллар с 2010 года потерял почти половину своей реальной покупательной способности и является гораздо более нестабильным активом, чем это принято считать. На этом основании он рекомендует рассматривать американскую валюту лишь как инструмент для хранения небольших резервных сбережений, но категорически не советует строить на ней долгосрочные финансовые стратегии.

Фундаментальная слабость доллара, заключил эксперт, уже давно очевидна, но рыночные котировки пока не готовы отразить эту реальность в полной мере.

Уточнения

