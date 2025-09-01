Играют на тревожности: как не попасться на новую удочку мошенников

В России фиксируется рост новой мошеннической схемы, нацеленной на хищение персональных данных и денежных средств.

Имитация запросов от госорганов

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артём Шейкин, злоумышленники массово рассылают письма и совершают звонки, в которых имитируют запросы от государственных органов с целью получения информации об имуществе граждан.

Поддельные адреса и фальшивые call-центры

По словам сенатора, преступники действуют через поддельные адреса электронной почты и call-центры, маскирующиеся под официальные службы поддержки. Этим они создают у жертв полную иллюзию взаимодействия с реальными госструктурами.

Психологическое давление как инструмент атаки

Ключевым элементом атаки является психологическое давление: мошенники стремятся запугать человека, чтобы под влиянием страха и тревоги он совершил необдуманные действия — перешёл по фишинговой ссылке или немедленно позвонил по указанному номеру.

Цель преступников — деньги

Шейкин уточнил, что конечной целью аферистов является принуждение жертвы к переводу денежных средств. Под предлогом необходимости срочно "защитить собственность" от мнимых угроз или ареста граждан убеждают перевести деньги на указанные счета. Сенатор подчеркнул, что подобные схемы особенно циничны, поскольку они эксплуатируют естественное для людей желание обезопасить свое имущество и нажитое добро, пишет РИА "Новости".

Совет гражданам

Единственным эффективным способом защиты от такого мошенничества Артем Шейкин назвал повышенную внимательность граждан. Он призвал ни в коем случае не реагировать на подобные сообщения и не перезванивать на указанные номера.

Любую информацию, касающуюся официальных запросов, необходимо проверять исключительно через официальные сайты и телефоны государственных органов, полученные из проверенных источников.

