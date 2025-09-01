Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Колониальная архитектура Мексики поражает — но что именно скрыто за фасадами дворцов
Россия встречает сентябрь теплом: синоптики удивили прогнозом
Кожа тускнеет и сохнет после 50 — но есть привычки, которые меняют этот сценарий
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Устойчивость растёт, но и ответ готов: как ИИ выбил оружие из рук супербактерий
Зоомагазины вам этого не расскажут: как сделать идеальный совок для лотка быстро и за ноль рублей
Усталость превращается в источник силы: этот приём резко повышает эффективность тренировки
Причина смешная: почему Моргенштерна* не захотели впускать в США

Играют на тревожности: как не попасться на новую удочку мошенников

1:55
Экономика

В России фиксируется рост новой мошеннической схемы, нацеленной на хищение персональных данных и денежных средств.

Обман пожилой женщины мошенниками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обман пожилой женщины мошенниками

Имитация запросов от госорганов

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артём Шейкин, злоумышленники массово рассылают письма и совершают звонки, в которых имитируют запросы от государственных органов с целью получения информации об имуществе граждан.

Поддельные адреса и фальшивые call-центры

По словам сенатора, преступники действуют через поддельные адреса электронной почты и call-центры, маскирующиеся под официальные службы поддержки. Этим они создают у жертв полную иллюзию взаимодействия с реальными госструктурами.

Психологическое давление как инструмент атаки

Ключевым элементом атаки является психологическое давление: мошенники стремятся запугать человека, чтобы под влиянием страха и тревоги он совершил необдуманные действия — перешёл по фишинговой ссылке или немедленно позвонил по указанному номеру.

Цель преступников — деньги

Шейкин уточнил, что конечной целью аферистов является принуждение жертвы к переводу денежных средств. Под предлогом необходимости срочно "защитить собственность" от мнимых угроз или ареста граждан убеждают перевести деньги на указанные счета. Сенатор подчеркнул, что подобные схемы особенно циничны, поскольку они эксплуатируют естественное для людей желание обезопасить свое имущество и нажитое добро, пишет РИА "Новости".

Совет гражданам

Единственным эффективным способом защиты от такого мошенничества Артем Шейкин назвал повышенную внимательность граждан. Он призвал ни в коем случае не реагировать на подобные сообщения и не перезванивать на указанные номера.

Любую информацию, касающуюся официальных запросов, необходимо проверять исключительно через официальные сайты и телефоны государственных органов, полученные из проверенных источников.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Россия встречает сентябрь теплом: синоптики удивили прогнозом
Кожа тускнеет и сохнет после 50 — но есть привычки, которые меняют этот сценарий
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Устойчивость растёт, но и ответ готов: как ИИ выбил оружие из рук супербактерий
Играют на тревожности: как не попасться на новую удочку мошенников
Зоомагазины вам этого не расскажут: как сделать идеальный совок для лотка быстро и за ноль рублей
Усталость превращается в источник силы: этот приём резко повышает эффективность тренировки
Причина смешная: почему Моргенштерна* не захотели впускать в США
Сочные и лёгкие: котлеты, которые делают мясо воздушным — секрет в одном простом овоще
Космические лучи проберутся в тайники Цинь Шихуанди — гробница может раскрыть древнюю угрозу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.