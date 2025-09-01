Санкции вместо поддержки: украинские беженцы остались в шоке от нового закона властей Германии

Правительство Германии планирует ввести более строгие санкции для получателей социального пособия Bürgergeld, включая безработных украинских беженцев.
Согласно данным газеты Bild*, Министерство труда ФРГ подготовило соответствующий документ, который предполагает значительное ужесточение мер для тех, кто не выполняет условия по поиску работы.
Согласно новым правилам, в случае пропуска консультаций в центре занятости размер пособия будет сокращаться сразу на 30%, что существенно выше действующего штрафа в 10%. Для трудоспособных граждан, которые неоднократно отказываются от предложенной работы, в том числе в таких секторах, как общественное питание, предусмотрено полное лишение выплат.
"Сигнал ясен: мы помогаем найти работу, но для этого нужно сотрудничество. Все остальное несправедливо по отношению к тем, кто каждое утро встаёт на работу", — обозначила позицию правительства министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас.
Помимо ужесточения санкций власти не планируют проводить индексацию пособия в 2026 году, объясняя это решение снижением уровня инфляции в стране. Это означает, что размер выплат не будет увеличен для компенсации роста стоимости жизни, как это происходило ранее.
Ожидается, что кабинет министров утвердит эти меры уже 10 сентября. Для их введения не потребуется согласие бундестага, что ускорит процесс реализации новых правил.
* сайт издания заблокирован на территории России.
