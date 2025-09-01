$863 млн на мечту: инвестиции Гейтса и Google создают энергию будущего

Американский стартап Commonwealth Fusion Systems (CFS), один из лидеров в области термоядерной энергетики, объявил о успешном завершении масштабного раунда финансирования, получив $863 млн от группы влиятельных инвесторов. В их числе — фонд Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса, технологические гиганты Google и Nvidia, а также десятки других участников.

Рекордный объём финансирования

Общий объём привлечённых компанией средств с момента основания приблизился к отметке в $3 млрд, что является беспрецедентным показателем для этой высокорисковой отрасли.

Проект Sparc: первый шаг к коммерческому синтезу

Средства будут направлены на реализацию амбициозных проектов CFS. В настоящее время компания активно строит прототип реактора Sparc недалеко от Бостона. Его запуск запланирован на конец 2025 года, а ключевая цель — достижение к 2027 году энергетической самоокупаемости, то есть момента, когда термоядерная реакция начнет генерировать больше энергии, чем потребляется для ее запуска.

Следующий этап: промышленный реактор Arc

Успех Sparc откроет путь к следующему, главному этапу — строительству первой в мире промышленной термоядерной электростанции под названием Arc. Возведение объекта планируется начать в 2027–2028 годах в Вирджинии.

Контракт с Google

Примечательно, что у CFS уже заключено предварительное соглашение с Google на поставку 200 МВт электроэнергии с этой станции, пишет издание TechCrunch.

Перспективы и вызовы

По словам соучредителя и генерального директора CFS Боба Мамгаарда, текущего финансирования достаточно для завершения работ над прототипом Sparc. Однако для реализации грандиозного проекта Arc потребуются дополнительные многомиллиардные вложения. Новый раунд финансирования не только укрепляет финансовую стабильность компании, но и демонстрирует растущую уверенность крупного технологического и инвестиционного сообщества в возможности коммерциализации термоядерного синтеза.

