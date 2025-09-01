Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Сердце под угрозой: эти пять симптомов кажутся безобидными, но именно они предсказывают инфаркт
Укол под видом искусства: что на самом деле скрывается за авторскими методиками косметологов
Мигающий капкан: как пауки превратили светлячков в оружие
Уединённая бухта с бирюзовой водой и скалами-утёсами: как попасть на Карибы без толпы и переплат
Фитнес превращается в клетку: как распознать слишком жёсткий контроль тренера
Санкции вместо поддержки: украинские беженцы остались в шоке от нового закона властей Германии
Гуава заряжает организм сильнее апельсина — но её настоящая сила кроется в другом
Почему яйца темнеют при варке и как сделать так, чтобы желтки оставались жёлтыми

$863 млн на мечту: инвестиции Гейтса и Google создают энергию будущего

2:10
Экономика

Американский стартап Commonwealth Fusion Systems (CFS), один из лидеров в области термоядерной энергетики, объявил о успешном завершении масштабного раунда финансирования, получив $863 млн от группы влиятельных инвесторов. В их числе — фонд Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса, технологические гиганты Google и Nvidia, а также десятки других участников.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Рекордный объём финансирования

Общий объём привлечённых компанией средств с момента основания приблизился к отметке в $3 млрд, что является беспрецедентным показателем для этой высокорисковой отрасли.

Проект Sparc: первый шаг к коммерческому синтезу

Средства будут направлены на реализацию амбициозных проектов CFS. В настоящее время компания активно строит прототип реактора Sparc недалеко от Бостона. Его запуск запланирован на конец 2025 года, а ключевая цель — достижение к 2027 году энергетической самоокупаемости, то есть момента, когда термоядерная реакция начнет генерировать больше энергии, чем потребляется для ее запуска.

Следующий этап: промышленный реактор Arc

Успех Sparc откроет путь к следующему, главному этапу — строительству первой в мире промышленной термоядерной электростанции под названием Arc. Возведение объекта планируется начать в 2027–2028 годах в Вирджинии.

Контракт с Google

Примечательно, что у CFS уже заключено предварительное соглашение с Google на поставку 200 МВт электроэнергии с этой станции, пишет издание TechCrunch.

Перспективы и вызовы

По словам соучредителя и генерального директора CFS Боба Мамгаарда, текущего финансирования достаточно для завершения работ над прототипом Sparc. Однако для реализации грандиозного проекта Arc потребуются дополнительные многомиллиардные вложения. Новый раунд финансирования не только укрепляет финансовую стабильность компании, но и демонстрирует растущую уверенность крупного технологического и инвестиционного сообщества в возможности коммерциализации термоядерного синтеза.

Уточнения

Уи́льям Ге́нри Гейтс III (англ. William Henry Gates III; 28 октября 1955, Сиэтл, Вашингтон), более известный как Билл Гейтс (англ. Bill Gates) — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Сердце под угрозой: эти пять симптомов кажутся безобидными, но именно они предсказывают инфаркт
Укол под видом искусства: что на самом деле скрывается за авторскими методиками косметологов
Мигающий капкан: как пауки превратили светлячков в оружие
Уединённая бухта с бирюзовой водой и скалами-утёсами: как попасть на Карибы без толпы и переплат
Фитнес превращается в клетку: как распознать слишком жёсткий контроль тренера
Санкции вместо поддержки: украинские беженцы остались в шоке от нового закона властей Германии
Гуава заряжает организм сильнее апельсина — но её настоящая сила кроется в другом
Почему яйца темнеют при варке и как сделать так, чтобы желтки оставались жёлтыми
В Театре на Трубной в сентябре покажут спектакль о семейных тайнах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.