Рабочие специальности в цене: кто нужен российской экономике прямо сейчас

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российской экономике всё еще наблюдается нехватка соискателей со средним специальным образованием.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автозавод

По данным исследования аналитиков компании Future Today, которая занимается трудоустройством выпускников, потребность в рабочих специальностях в этом году выросла на 17% и составляет 2,6 миллиона человек (по данным на май 2025 года из доклада НИУ ВШЭ).

В России в 4600 организациях среднего профессионального образования обучается 3,7 миллиона студентов, которые осваивают 368 профессий, объединенных в 41 категорию специальностей. Это данные из доклада НИУ ВШЭ о реализации политики в сфере образования за 2024 год, пишут "Ведомости".

Уточнения

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.



