Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Находка на горе Кармель: загадочный древний ребёнок из Схула переписывает историю человечества
Комбайны без оператора: испытательный центр Ростсельмаша меняет правила игры в агротехнике
Тайная угроза в вашем доме: эта зона — главный источник пыли, и вы её игнорируете
Ходите и худейте: названо точное количество шагов, чтобы терять вес без диет
Как защитить удочку за копейки: как хранить удилища без путаницы и повреждений
Конец эпохи скучных бутербродов: такая намазка вытесняет привычную ветчину
Зоомагазины в ярости: как собрать для кота развлекательный центр из того, что есть под рукой
Порция утром — и вечер становится жарче: еда, после которой партнёр становится особенно интересен
Сашин вердикт: восьмилетний сын Андрея Малахова раскритиковал Париж

Рабочие специальности в цене: кто нужен российской экономике прямо сейчас

0:52
Экономика

В российской экономике всё еще наблюдается нехватка соискателей со средним специальным образованием.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

По данным исследования аналитиков компании Future Today, которая занимается трудоустройством выпускников, потребность в рабочих специальностях в этом году выросла на 17% и составляет 2,6 миллиона человек (по данным на май 2025 года из доклада НИУ ВШЭ).

В России в 4600 организациях среднего профессионального образования обучается 3,7 миллиона студентов, которые осваивают 368 профессий, объединенных в 41 категорию специальностей. Это данные из доклада НИУ ВШЭ о реализации политики в сфере образования за 2024 год, пишут "Ведомости".

Уточнения

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Еда и рецепты
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Рабочие специальности в цене: кто нужен российской экономике прямо сейчас
Утренний ритуал под новым углом: добавляю это в кофе и забываю о болезнях — вот что происходит
Бабье лето обмануло Британию: вот почему сентябрь не будет тёплым
Вселенная хранит тайну гигантской структуры: новое открытие меняет наше представление о космосе
Уход без уколов: кислородные процедуры, которые творят чудеса за 30 минут
Многодетная мать Оксана Самойлова слегла под капельницу перед 1 сентября
Виброплатформы стали трендом: вот как лучше всего использовать этот тренажёр
Красота или склад? Эти приёмы сделают любой стеллаж дизайнерским
Самый колючий панк древности: природа сделала динозавра с шипами круче, чем у рок-звезды
Его пили бабушки, а теперь пьют модели: странная субстанция, способная перезапустить обмен веществ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.