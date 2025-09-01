Регионы-феномены: где бизнес растёт вопреки общей тенденции

Правительство России активно работает над бюджетом на 2026-2028 годы и недавно отчиталось об этом президенту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что они "плотно" сотрудничает с Банком России, чтобы сбалансированный бюджет стал основой для смягчения денежно-кредитной политики. Это очень важно, ведь каждый процентный пункт снижения ставки может принести казне целых 200 миллиардов рублей.

Кроме того, регионы, использующие льготные ставки по упрощенной системе налогообложения, продолжают демонстрировать рекордный рост регистрации нового бизнеса. С 1 января по 1 августа 2025 года общее число юридических лиц в России сократилось на 1,7%, и лишь в шести регионах (таких как Дагестан, Чечня и Калмыкия) число юрлиц увеличилось более чем на 2%. Калмыкия лидирует по росту числа юрлиц с начала года, увеличившись на 8%, согласно sia.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



