Время перемен: на рынке смартфонов и планшетов наблюдается обвал продаж

1:30
Экономика

Продажи смартфонов и планшетов в России снижаются даже перед 1 сентября.

смартфоны
Фото: www.flickr.com by Блейк Паттерсон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
смартфоны

Эксперты считают, что это связано с тем, что россияне уже закупились нужной техникой. В августе 2025 года на маркетплейсах "Озон", "Яндекс Маркет" и Wildberries было продано 445 657 смартфонов на сумму 11,7 миллиарда рублей и 81 146 планшетов на сумму 1,2 миллиарда рублей. Для сравнения, в августе 2024 года продаж было больше: 633 605 смартфонов на сумму 15,8 миллиарда рублей и 100 976 планшетов на сумму 1,7 миллиарда рублей.

По словам аналитика Сергея Вильянова, большинство россиян меняет смартфоны раз в 3-4 года, а планшеты — раз в 5-6 лет. Массовая замена техники произошла в 2020 году во время пандемии, когда спрос на гаджеты резко возрос. Цикл обновления смартфонов пришелся на 2023-2024 годы, а планшетов — на 2024-2025 годы, что объясняет большее количество покупок планшетов в последние годы, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
