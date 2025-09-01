Цифра ошеломляет: доходы нефтесервисных компаний взлетят до небес

Согласно прогнозу Kasatkin Consulting (ранее команда Deloitte в России), доходы нефтесервисных предприятий в РФ покажут устойчивый рост в период с 2025 по 2027 год, увеличиваясь в среднем на 10% ежегодно.

Ожидается, что к 2027 году совокупная выручка достигнет 3,4 трлн рублей, как стало известно "Ведомостям" из ознакомительного обзора.

Аналитики прогнозируют, что показатель 2027 года превысит результаты 2024 года на 32%. В текущем году рынок продемонстрирует скромный рост всего на 2% по сравнению с 2024 годом, достигнув отметки в 2,64 трлн рублей. Однако уже в 2026 году эксперты предсказывают значительный рывок — увеличение на 18% относительно предыдущего года, до 3,11 трлн рублей. В 2027 году ожидается дальнейшее увеличение доходов нефтесервисных компаний еще на 9%. Стоит отметить, что в 2024 году выручка компаний данной отрасли уже увеличилась на 8%, достигнув 2,58 трлн рублей.

