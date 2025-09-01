Санкции добрались и до них: китайский банк, работавший с Россией, прекратил обслуживание

Heihe Rural Commercial Bank, один из немногих китайских банков, все еще сотрудничавших с российскими кредитными организациями, не попавшими под санкции, прекратил обработку платежей из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ банк китай

Об этом сообщили "Ведомостям" источники в российских банках и несколько импортеров, столкнувшихся с трудностями при проведении транзакций. Данные сведения также подтвердили Дмитрий Дворецкий из A-Pro, Андрей Гусев из Nordic Star и Алексей Останин из Money Roo.

В июле текущего года Европейский союз ввел санкции против Heihe, обвинив его в предоставлении услуг, связанных с криптовалютами, которые, по мнению ЕС, нивелируют эффект антироссийских ограничений. Санкции вступили в силу 9 августа, и теперь компаниям и гражданам ЕС запрещено проводить какие-либо операции с этим китайским банком.

