Туристическая революция: кому снизят финансовую нагрузку в России

В России начал действовать закон, предоставляющий преференции туроператорам, ориентированным на сотрудничество с дружественными государствами.
По новым правилам, компании, сосредотачивающиеся исключительно на организации туров в соседние дружественные страны, имеют право формировать финансовую гарантию ответственности в сумме 500 тысяч рублей. Это аналогично требованиям, предъявляемым к организациям, работающим на внутреннем туристическом рынке, как сообщалось ранее Министерством экономического развития РФ.
Новые правила также позволяют туроператорам не принимать во внимание общую стоимость туров в указанные страны при вычислении взносов в обязательные фонды выездного туризма. Как подчеркнули в министерстве, данный подход позволяет сохранить функциональность фондов, предназначенных для компенсаций туристам и обеспечения возвращения граждан РФ из-за границы, одновременно значительно сокращая расходы туроператоров, что в перспективе отразится на стоимости турпакетов в лучшую сторону, пишет ТАСС.
