Компании больше не ценят вашу преданность — вот что они делают за вашей спиной

Экономика

Организации, представляющие авиацию, телекоммуникации и финансовый сектор, активно завлекают новых потребителей привлекательными акциями, при этом негласно увеличивая расходы для тех, кто уже давно пользуется их услугами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Конфликт в автосалоне

Преданность как уязвимость

Прослеживается чёткая закономерность. Компании, которые ранее инвестировали в построение крепких отношений с клиентами и сотрудниками, теперь воспринимают преданность как уязвимость. Потребителей рассматривают как нечто само собой разумеющееся, а сотрудникам дают понять, что их легко заменить.

Руководство компаний осознаёт, что из-за инертности люди не спешат что-либо менять, будь то сложность поиска новой работы или нежелание разбираться с процедурой смены поставщика услуг. Смена оператора связи — это всегда дополнительные усилия и неудобства.

Модель "рыночного типа" — приоритет

В своей служебной записке о корпоративной культуре глава AT&T отметил, что сотрудники больше не должны рассчитывать на продвижение по службе, основываясь исключительно на стаже. Компания переходит от модели "семейного типа", где персонал пользовался привилегиями, к модели "рыночного типа", где на первом месте стоит результативность.

Лояльность утратила свою былую ценность. Для сотрудников это означает, что они должны быть готовы к смене работы в поисках более выгодных условий. Для клиентов это сигнал к тому, чтобы вести переговоры о снижении стоимости услуг, сравнивать цены и отказываться от брендов, которые злоупотребляют их консерватизмом, пишет Business Insider.

Уточнения

Лоя́льность (англ. loyal «верный») — преданное и терпимо-благожелательное отношение к кому-либо или чему-либо.

