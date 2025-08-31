Экспортный прорыв Москвы: Латинская Америка голосует рублём

Заинтересованность в московских товарах растёт в латиноамериканских странах.
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, ответственный за транспорт и промышленность, сообщил, что в первой половине 2025 года 34% всего экспорта в этот регион пришлось на продукцию приборостроения.
Семь московских предприятий приняли участие в международной бизнес-миссии в страны Латинской Америки, организованной центром "Моспром", занимающимся поддержкой экспорта, промышленности и инвестиций. Виртуальные переговоры проходили с 11 по 29 августа. Представители московских фирм вели диалог с партнерами из Боливии, Чили, Мексики, Перу, Колумбии, Аргентины, Гондураса, Венесуэлы, Эквадора и Парагвая.
Заммэра подчеркнул, что в первой половине 2025 года экспорт строительной продукции составил 18% от общего объема поставок в Латинскую Америку, а доля легкой промышленности в этих поставках достигла 5%, пишет РИА Новости.
