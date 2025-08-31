Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экспортный прорыв Москвы: Латинская Америка голосует рублём

Экономика

Заинтересованность в московских товарах растёт в латиноамериканских странах.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, ответственный за транспорт и промышленность, сообщил, что в первой половине 2025 года 34% всего экспорта в этот регион пришлось на продукцию приборостроения.

Семь московских предприятий приняли участие в международной бизнес-миссии в страны Латинской Америки, организованной центром "Моспром", занимающимся поддержкой экспорта, промышленности и инвестиций. Виртуальные переговоры проходили с 11 по 29 августа. Представители московских фирм вели диалог с партнерами из Боливии, Чили, Мексики, Перу, Колумбии, Аргентины, Гондураса, Венесуэлы, Эквадора и Парагвая.

Заммэра подчеркнул, что в первой половине 2025 года экспорт строительной продукции составил 18% от общего объема поставок в Латинскую Америку, а доля легкой промышленности в этих поставках достигла 5%, пишет РИА Новости.

Уточнения

Экспорт (уст. вывоз, отпускная торговля) — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
