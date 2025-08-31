Скрытая сила рубля: почему реальный курс валюты вас удивит

В конце летнего периода рубль снова продемонстрировал признаки существенной недооценённости на мировом валютном рынке.

Расчеты агентства РИА Новости указывают на то, что справедливый курс российской валюты должен находиться на уровне 24,5 рубля за доллар США.

Стандартный набор продуктов

В ходе исследования сопоставлялась стоимость стандартизированного набора продуктов, включающего бургер, картофель фри и колу, в крупнейших экономиках мира. Результаты показали, что наиболее доступный по цене такой набор предлагается в России, а самый дорогой — в Израиле. На основе полученных данных агентство определило курс национальных валют, опираясь на их покупательную способность по отношению к американскому доллару.

Курс рубля по паритету покупательной способности

Вычисления показали, что курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) отличается от реального курса в 3,3 раза, составляя 24,5 рубля за доллар. Похожая картина наблюдалась и в августе 2024 года, когда курс рубля по ППС был недооценён в 3,4 раза и составлял около 27 рублей за доллар.

Россия делит первое место в рейтинге с Индонезией, где курс, вычисленный по ППС, также оказался в 3,3 раза ниже фактического. Индия занимает вторую позицию с показателем недооценённости в 3,2 раза. Третье место разделяют Филиппины, Иран и Вьетнам, где разница составляет 2,7 раза.

Уточнения

