Сбор урожая фруктов и овощей под вопросом: хватит ли рабочих рук, чтобы накормить страну

2:06
Экономика

В южных и центральных регионах России активно собирают урожай фруктов и овощей, однако ощущается острая нехватка рабочих.

Овощи и фрукты
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи и фрукты

Дефицит кадров

Количество вакансий для сезонных работников в сельскохозяйственном секторе этим летом почти удвоилось по сравнению с прошлым годом. Особенно остро ощущается дефицит кадров в садоводстве, что негативно сказывается на планах аграриев по расширению фруктовых плантаций.

Несмотря на предлагаемую заработную плату в размере 60-100 тысяч рублей в месяц, найти работников крайне сложно. Например, крупное хозяйство в Тульской области ожидает прибытие рабочих из Дагестана, поскольку попытки привлечь местных жителей не увенчались успехом. Ранее аграрии активно привлекали работников из ближнего зарубежья, но теперь сотрудничают с дагестанцами, обеспечивая им проживание и питание.

Какие способы привлечения работников активно использует бизнес?

В Тульской ягодной компании также требуются сезонные работники для сбора малины, ежевики и других ягод, которым предоставляется жильё и оплата в зависимости от объёма собранного урожая. В Ставропольском крае для сезонных работ привлекают жителей соседних республик Северного Кавказа, однако конкуренция со стороны складов маркетплейсов и строительных компаний осложняет поиск кадров. Многие хозяйства приостанавливают проекты из-за невозможности конкурировать по заработной плате.

В Астрахани для решения проблемы нехватки рабочих рук привлекают студентов на предприятия по переработке томатов, обеспечивая им оплату, проезд, проживание и питание. Фермеры ищут различные способы привлечения работников, включая строительство жилья для сотрудников. Так, фермер из Краснодарского края строит многоквартирные дома для работников своего хозяйства, предоставляя им жильё в собственность после определённого стажа работы, пишет РГ.

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
