Учёба ещё не началась, а нервы уже сдали: родители соревнуются в стрессоустойчивости

Подготовка к новому учебному году для многих семей превращается в испытание. Согласно исследованию Банки. ру, которое проводилось с 27 июня по 25 августа, каждый третий россиянин признался, что сборы ребёнка в школу становятся источником серьёзного стресса. Участниками опроса стали 3,4 тысячи человек.

Занятия с ребёнком
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Занятия с ребёнком

Эмоции и финансы

"Большинство россиян (83%) ожидали, что в этом году им придется потратить на подготовку детей к школе больше, чем в 2024-м. А каждый третий признался, что испытывает сильный стресс при планировании школьных затрат. Еще 47% признались, что волнуются, но справляются с эмоциями. Не переживают по этому поводу 15%", — говорится в исследовании.

Особенно остро финансовая нагрузка ощущается у семей с низким доходом. Почти половина россиян (49%), зарабатывающих менее 50 тыс. рублей, сообщили, что подготовка к школе сильно бьёт по эмоциональному состоянию. У респондентов с доходом 50-100 тыс. рублей о стрессе сказали 55%, а при доходе 101-200 тыс. рублей — 54%.

Бюджет и траты

  • Более половины семей отметили, что школьные расходы сильно отражаются на их бюджете, и им приходится экономить на других статьях.
  • У 24% расходы ощутимы, но не приводят к серьёзным ограничениям.
  • Только 6% респондентов справляются без проблем.
  • 19% россиян признались, что вынуждены брать кредиты или просить помощи у близких.

При этом о возможных компенсациях знают далеко не все: 58% опрошенных не в курсе таких выплат, а лишь 7% реально ими пользуются.

Сколько стоит собрать ребёнка в школу

"Примерно одинаковое число россиян планировали потратить на подготовку ребенка к школе от 11 до 20 тыс. рублей (30%) или более 20 тыс. рублей (33%). Именно такую сумму указали большинство опрошенных вне зависимости от места проживания и дохода. 17% россиян заявили, что хотели бы выделить из бюджета 5-10 тыс. рублей, а 4% — не готовы тратить более 5 тыс. рублей", — отмечают аналитики.

Наиболее затратные позиции

  • Одежда и обувь — так считают 82% респондентов.
  • Рюкзак — 37%.
  • Электроника для учёбы — 33%.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год. 

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
