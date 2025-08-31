Учёба ещё не началась, а нервы уже сдали: родители соревнуются в стрессоустойчивости

Подготовка к новому учебному году для многих семей превращается в испытание. Согласно исследованию Банки. ру, которое проводилось с 27 июня по 25 августа, каждый третий россиянин признался, что сборы ребёнка в школу становятся источником серьёзного стресса. Участниками опроса стали 3,4 тысячи человек.

Эмоции и финансы

"Большинство россиян (83%) ожидали, что в этом году им придется потратить на подготовку детей к школе больше, чем в 2024-м. А каждый третий признался, что испытывает сильный стресс при планировании школьных затрат. Еще 47% признались, что волнуются, но справляются с эмоциями. Не переживают по этому поводу 15%", — говорится в исследовании.

Особенно остро финансовая нагрузка ощущается у семей с низким доходом. Почти половина россиян (49%), зарабатывающих менее 50 тыс. рублей, сообщили, что подготовка к школе сильно бьёт по эмоциональному состоянию. У респондентов с доходом 50-100 тыс. рублей о стрессе сказали 55%, а при доходе 101-200 тыс. рублей — 54%.

Бюджет и траты

Более половины семей отметили, что школьные расходы сильно отражаются на их бюджете, и им приходится экономить на других статьях.

У 24% расходы ощутимы, но не приводят к серьёзным ограничениям.

Только 6% респондентов справляются без проблем.

19% россиян признались, что вынуждены брать кредиты или просить помощи у близких.

При этом о возможных компенсациях знают далеко не все: 58% опрошенных не в курсе таких выплат, а лишь 7% реально ими пользуются.

Сколько стоит собрать ребёнка в школу

"Примерно одинаковое число россиян планировали потратить на подготовку ребенка к школе от 11 до 20 тыс. рублей (30%) или более 20 тыс. рублей (33%). Именно такую сумму указали большинство опрошенных вне зависимости от места проживания и дохода. 17% россиян заявили, что хотели бы выделить из бюджета 5-10 тыс. рублей, а 4% — не готовы тратить более 5 тыс. рублей", — отмечают аналитики.

Наиболее затратные позиции

Одежда и обувь — так считают 82% респондентов.

Рюкзак — 37%.

Электроника для учёбы — 33%.

