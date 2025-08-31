Телефон замолчит с 1 сентября: нежданные звонки теперь под запретом

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

С первого дня осени в России вступают в силу новые правила: теперь абоненты мобильных операторов смогут официально отказаться от массовых обзвонов. Эта мера входит в масштабный пакет инициатив по борьбе с кибермошенничеством.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отказ от звонков

Как работает отказ от обзвонов

Чтобы прекратить нежелательные звонки, достаточно подать заявление своему оператору. Это можно сделать двумя способами:

в салоне связи;

на официальном сайте компании.

После этого оператор обязан прекратить обзвоны уже на следующий день.

Кто может звонить без согласия

Массовые звонки теперь возможны только в одном случае — если клиент дал на это добровольное согласие. В противном случае любые действия звонящего признаются незаконными.

Есть исключения: право на обзвоны сохраняется за государственными органами, местными властями и организациями, перечень которых утверждён правительством РФ.

Новые правила для компаний

Для бизнеса тоже меняется порядок. Теперь компании-заказчики обязаны заключать договоры с операторами связи на проведение обзвонов. Это позволит контролировать процесс и проверять, действительно ли у звонящего есть согласие абонента.

Почему это важно

Как отмечали ранее в Минцифры, массовые звонки и сообщения нередко используются для навязывания ненужных услуг или становятся инструментом мошенников.

Введение новых правил делает систему более прозрачной и даёт абонентам возможность самим управлять получением информации. Это шаг к большей безопасности и комфорту в цифровой среде.

Уточнения

Защи́та персональных данных — комплекс мероприятий технического, организационного и организационно-технического характера, направленных на защиту сведений, относящихся к определённому или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных).

