Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии

Американский журналист Рик Санчес раскритиковал решение США ввести пошлины для Индии за покупку российской нефти, назвав эту политику "неуважительной и невежественной".

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

В интервью ANI он подчеркнул, что решение США выглядит нелепо и напоминает поведение, при котором Индию рассматривают "как школьника", которому нужно указывать, что делать. По его словам, Индия — это "взрослый человек", и Нью-Дели ясно дал понять, что США не могут диктовать, у кого стране следует покупать нефть.

Санчес выразил мнение, что администрация Дональда Трампа не учитывает исторические контексты и причины конфликта на Украине именно в восприятии России.

Когда Индия заявила США, что не потерпит давления в вопросах покупки нефти, это, по мнению Санчеса, стало переломным моментом, потому что уже ясно сегодня одно: влияние постепенно смещается в сторону глобального Юга, к Индии, Китаю, России, Южной Африке и Бразилии, сообщает The Tribune.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



