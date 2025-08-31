Новая глава в энергетике: Россия и Китай объединяют мощь для амбициозных проектов

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Китай могут продолжать свое сотрудничество в области строительства гидро-, ветро- солнечных и атомных электростанций.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на ведущего инвестиционного аналитика Go Invest Никиту Бредихина.

Эксперт подчеркнул, что обе страны имеют богатый опыт взаимодействия в сфере электроэнергетики. Например, компания "Русгидро" уже предпринимала попытки создать ГЭС на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами, такими как China Three Gorges Corporation и Power China.

Бредихин также отметил, что программы развития дальневосточных регионов предполагают активную электрификацию и создание новых электростанций, что открывает возможности для партнерства. У Китая уже имеется опыт в строительстве мощных гидроэлектростанций, в том числе рекордной мощности.

Уточнения

Партнёрство — взаимоотношения между участниками, партнёрами, в совместной деятельности.

