Новая глава в энергетике: Россия и Китай объединяют мощь для амбициозных проектов

Россия и Китай могут продолжать свое сотрудничество в области строительства гидро-, ветро- солнечных и атомных электростанций.

Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на ведущего инвестиционного аналитика Go Invest Никиту Бредихина

Эксперт подчеркнул, что обе страны имеют богатый опыт взаимодействия в сфере электроэнергетики. Например, компания "Русгидро" уже предпринимала попытки создать ГЭС на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами, такими как China Three Gorges Corporation и Power China. 

Бредихин также отметил, что программы развития дальневосточных регионов предполагают активную электрификацию и создание новых электростанций, что открывает возможности для партнерства. У Китая уже имеется опыт в строительстве мощных гидроэлектростанций, в том числе рекордной мощности.

Партнёрство — взаимоотношения между участниками, партнёрами, в совместной деятельности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
