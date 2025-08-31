Новая глава в энергетике: Россия и Китай объединяют мощь для амбициозных проектов

Россия и Китай могут продолжать свое сотрудничество в области строительства гидро-, ветро- солнечных и атомных электростанций.
Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на ведущего инвестиционного аналитика Go Invest Никиту Бредихина.
Эксперт подчеркнул, что обе страны имеют богатый опыт взаимодействия в сфере электроэнергетики. Например, компания "Русгидро" уже предпринимала попытки создать ГЭС на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами, такими как China Three Gorges Corporation и Power China.
Бредихин также отметил, что программы развития дальневосточных регионов предполагают активную электрификацию и создание новых электростанций, что открывает возможности для партнерства. У Китая уже имеется опыт в строительстве мощных гидроэлектростанций, в том числе рекордной мощности.
