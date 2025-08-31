Иран и Россия: сельское хозяйство становится локомотивом экономики двух стран

По итогам прошлого года объём торговых сделок в сельском хозяйстве между Ираном и Россией составил около 1,2 миллиарда долларов.
Об этом сообщил глава минсельхоза Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже на пресс-конференции, как передаёт РИА Новости.
Министр надеется, что в 2025 году объем товарооборота между двумя странами вырастет не менее чем на 30-35%, а в следующем году он может удвоиться — до 3 миллиардов долларов.
В мае этого года вступило в силу соглашение о свободной торговле между государствами Евразийского экономического союза и Ираном, что должно дополнительно стимулировать сотрудничество
