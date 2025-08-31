Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги

Согласно новому отчету Payroll Integrations 2025 Employee Financial Wellness, главной проблемой поколения Z было погашение долгов — 42%. Для сравнения, среди миллениалов таких лишь 6%, а представители поколения X и бэби-бумеры — 17% и 0% соответственно.
Например, опрос Redfin показывает, что молодежь (19%) откладывает визиты к врачу, чтобы заплатить за аренду.
Как отмечает Наталья Браун из National Debt Relief, многие представители поколения Z вступают во взрослую жизнь с серьезным финансовым бременем, включая студенческие кредиты и растущую стоимость жизни.
Чтобы справиться с финансовыми трудностями, многие молодые люди становятся зависимыми от кредитных карт для покрытия повседневных расходов, что без должной финансовой грамотности создает дополнительные проблемы, сообщает fortune.
