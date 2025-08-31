Миллиарды на страже: Норвегия выбрала Великобританию поставщиком фрегатов Type-26

Норвегия выбрала Великобританию в качестве поставщика фрегатов.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Министерство обороны Великобритании сообщило, что сделка оценивается примерно в 13,5 миллиарда долларов.

Британские фрегаты Type-26, которые будут поставлены, специально разработаны для обнаружения и борьбы с подводными лодками. Поставка начнётся в 2030 году.

Согласно соглашению, объединённый флот из восьми британских и минимум пяти норвежских фрегатов будет совместно действовать в Северной Европе для укрепления северного фланга НАТО. Также это поможет сохранить 4000 рабочих мест в Великобритании, из которых более половины находятся на верфях BAE Systems в Глазго, сообщает Bloomberg.

Уточнения

Верфь (от нидерл. werf), также плотбище — место постройки/ремонта кораблей и судов или предприятие для постройки/ремонта судов и кораблей.



