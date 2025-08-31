Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, что ногтям срочно нужен отдых: тревожные сигналы под гель-лаком
Как не довести дело до выстрела ГИБДД: нюансы, о которых забывают водители
Ручная кладь подорожает в 3 раза: ловушка за красивыми цифрами от Ryanair — как избежать штрафа
Забудьте про покой — активность спасает от разрушения: вот как тренироваться при болях в спине
Алжир – жемчужина Африки: путешественница делится личным опытом и секретами идеального отдыха
Секретный код генетического тестирования: вот что поможет узнать ваши заболевания
Так не работает: Мария Погребняк высмеяла слова Дани Милохина о многодетном отцовстве
Даже самый добрый пёс может вцепиться в лицо: 10 невинных детских действий, вызывающих агрессию
Никогда не наказывайте собаку за это: как два простых изменения в прогулке решат проблему навсегда

Миллиарды на страже: Норвегия выбрала Великобританию поставщиком фрегатов Type-26

Экономика

Норвегия выбрала Великобританию в качестве поставщика фрегатов. 

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Министерство обороны Великобритании сообщило, что сделка оценивается примерно в 13,5 миллиарда долларов.

Британские фрегаты Type-26, которые будут поставлены, специально разработаны для обнаружения и борьбы с подводными лодками. Поставка начнётся в 2030 году.

Согласно соглашению, объединённый флот из восьми британских и минимум пяти норвежских фрегатов будет совместно действовать в Северной Европе для укрепления северного фланга НАТО. Также это поможет сохранить 4000 рабочих мест в Великобритании, из которых более половины находятся на верфях BAE Systems в Глазго, сообщает Bloomberg.

Уточнения

Верфь (от нидерл. werf), также плотбище — место постройки/ремонта кораблей и судов или предприятие для постройки/ремонта судов и кораблей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Эти сорняки убивают не только урожай: ядовитые растения, которых стоит бояться
Эксперт по ЖКХ: кормление голубей не нарушает закон, если не создаёт антисанитарию
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Призрачный Неаполь: как чёрно-белый документальный фильм стал главным открытием Венецианского фестиваля
Донцова раскрыла правду о борьбе мужа с тремя видами рака
Ласковый тиран в доме: как кот использует ваши вещи, чтобы доказать своё господство
Фольга превращает старый холодильник в машину времени для продуктов
Самое ленивое лечо — хитрая заготовка, которая сохраняет вкус внутри перца
Парфюм, который работает против вас: проверка на возраст
Разрушение коленных суставов: как важна корректировка нагрузки в ранних стадиях болезни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.